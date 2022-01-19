В Выборгском районе Петербурга полицейские поймали жителя Татарстана, которого обвиняют теперь в покушении на убийство. Мужчина три дня без остановок издевался в квартире над своей любовницей, избивал ее. Женщина доставлена в больницу с крайне тяжелом состоянии.

Сообщение в полицию поступило из больницы. Врачи заявили, что скорая привезла к ним 37-летнюю женщину с крайне тяжелыми и явно насильственными травмами. У нее диагностировали сочетанную травму головы, груди, позвоночника, переломы рёбер. Женщина пояснила, что так "постарался" ее любовник.

По горячим следам был задержан 36-летний житель Татарстана.

Ранее злоумышленник уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести и угрозу убийством.