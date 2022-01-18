В Казани судят аферистов, которые присвоили 40 миллионов рублей. Фигурантами дела стали бывший сотрудник военкомата и его подельник, еще одного участника крупной аферы объявили в международный розыск.

Как установили следователи, в 2012-2013 годах мужчины использовали поддельные данные умерших ветеранов Великой Отечественной войны и получили выплаты на 500 могил. Прибыль мошенников составила более 40 миллионов рублей. Сотрудникам экономической полиции удалось раскрыть аферу.

Сегодня суд в Казани зачитал обвинительное заключение. В ближайшие дни будут заслушаны свидетели и потерпевшие. Своей вины подсудимые так и не признали.