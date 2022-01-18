В Нижнем Новгороде 54-летний мужчина сбросил с балкона с высоты четвертого этажа свою молодую гражданскую жену, которой едва исполнилось 23 года. Пара проживала вместе в квартире на улице Надежды Сусловой.

По данным регионального Следкома, девушка выжила, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

На такой поступок мужчина решился в ходе ссоры, которая вспыхнула между ними в квартире и продолжилась на балконе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК ("Покушение на убийство"). В настоящее время подозреваемый задержан.