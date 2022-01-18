В Республике Татарстан в суд передали уголовное дело, главным фигурантом которого стал 58-летний заведующий одной из молочных ферм в Елабужском районе республики. Мужчина обвиняется в грубом нарушении требований безопасности и охраны труда, отметил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи установили, что в июне прошлого года заведующий допустил к работе на самодельной неисправной циркулярной пиле 44-летнему мужчину. У работника не было опыта работы с "циркуляркой", не было такой подготовки. В итоге, обрабатывая доски, мужчина стал инвалидом: кисть затянуло под пилу и отрезало пальцы.

Обвиняемый свою вину признал и компенсировал моральный и материальный ущерб. Дело направлено в суд.