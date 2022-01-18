В Ульяновской области умер 9-летний мальчик, которому врачи сделали операцию. Все случилось в Барышской больнице, сообщил телеграм-канал Baza.

Родители мальчика обратились к медикам, когда у сына заболел живот. Хирург и заведующий больницей решили прооперировать ребенка, заподозрив аппендицит.

После экстренной операции ребенку стало еще хуже: поднялся жар, начало тошнить. Через день мальчик умер.

Двое врачей, которые принимали решение оперировать, решили подделать медкарту мальчика, в этом один признался сотрудникам правоохранительных органов.

Дело врачей местный суд вернул на доработку, чтобы исправить неточности и ошибки, а пока это делали, закончился срок исковой давности. В итоге один доктор ушел на пенсию, а второй продолжает работать в той же больнице.