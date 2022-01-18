В Казани юристы-активисты обратились с заявлением в МВД, прокуратуру и Следственный комитет. Они считают, что мера с блокираторами на колеса нарушителям правил муниципальных парковок противозаконна.

Один из основателей объединения "Юристы Татарстана" Рушан Кабиров в социальных сетях рассказал об эксперименте: машину поставили, оплатили парковку и сняли номера. А вернувшись, увидели блокиратор на колесе, несмотря на то, что парковка была оплачена.

"На каком основании ему блокиратор повесили? И даже если бы он не заплатил за парковку, такая мера выбивания платы законом все равно не предусмотрена. Блокираторы на колеса может вешать только полиция - как меру обеспечения административного производства в случае нарушения ПДД. При этом должен быть составлен протокол. А тут никакого протокола не было, никакого дела в отношении водителя. Прилепили на машину какую-то непонятную бумажку с номером телефона, но автовладелец не обязан звонить по этому номеру: может, это мошенники у него деньги вымогают?", - отметил юрист.

По поводу самой меры юристы-активисты также уверены, что она противоречит законодательству.

"Парковка без номеров - это не нарушение, - пояснил Рушан Кабиров. - А вот ограничивать свободу передвижения с помощью такой "приблуды" незаконно. И мы будем добиваться, чтобы исполком за такие действия наказали. Почему добропорядочный автовладелец должен платить за такси, пока его машина стоит на парковке не может сдвинуться с места? Если правоохранительные органы не отреагируют на наше заявление, будем обращаться в суд".