Больше всего от ковидных ограничений пострадали казанские бары

Галина Шарафутдинова. Антикоронавирусные ограничения внесли существенный отпечаток в работу казанского общепита. Если кафе и рестораны еще хоть как-то находят возможность держаться на плаву, то барам приходится крайне тяжело. Об этом сообщила Телеграм-каналу “Новости PRO Татарстан” исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана

“Сейчас ситуация очень сложная, особенно с барами. Им приходится буквально выживать, потому что у них весь трафик приходится на более позднее время”, - сказала Шарафутдинова. - “И ограничение времени работы до 23 часов бьет по ним в первую очередь. Кафе и рестораны вошли в низкий сезон и поэтому сейчас, возможно, ограничения существенно не отразятся на их выручке. Но для баров они представляют серьезную угрозу”.