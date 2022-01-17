Сотрудники полиции среди прочих рассматривают версию инсценировки преступления в отношении Марины Коташенко - вдовы композитора и певца Александра Градского. Они считают, что и нападение, и хищение у Коташенко 100 миллионов рублей могут быть частью инсценировки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Дело в том, что Коташенко обратилась в полицию только через шесть часов после ограбления.

"По словам потерпевшей, неизвестные совершили разбойное нападение на нее в первой половине дня - около 13:00 часов, при этом заявление она решила подавать и обратилась в полицию ближе к 19:00. Женщина утверждает, что все это время находилась в шоковом состоянии. Более того, злоумышленники якобы предупреждали ее, что нельзя обращаться к правоохранителям", - рассказал источник ТАСС.

Также появились данные, что Коташенко сама подвезла грабителей после того, как они забрали деньги, к трассе, там они пересели в другой автомобиль.

"Все это указывает на то, что произошедшее могло быть постановкой", - добавил источник.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию накануне вечером. Она сообщила, что неизвестные злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, где забрали крупную сумму денег. 100 миллионов рублей, по словам Коташенко, хранились дома чуть ли не под кроватью.