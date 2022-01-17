МУП «Метроэлектротранс» наказали солидным штрафом за слишком поспешное повышение тарифов на поездки в метро Казани. Дело в том, что компания начала бать с пассажиров при безналичной оплате по 35 рублей на неделю раньше, чем это было предусмотрено Госкомитетом РТ по тарифам.

В итоге Госкомитет принял решение оштрафовать МУП на 809,97 тысячи рублей.

Напомним, что повысить стоимость проезда в метро МУП «Метроэлектротранс» должен был с 14 августа 2021 года. Но уже с 5 августа в метро действовал повышенный тариф - с 30 до 35 рублей.

Сумма штрафа обоснованна: он составляет двукратный размер выручки, полученной предприятием от завышения тарифа за период с 5 по 13 августа. МУП пытался оспорить решение в суде, но Арбитражный суд отказал в просьбе отменить наказание.