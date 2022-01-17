В Казани сотрудники правоохранительных органов заинтересовались видеороликом, который появился в социальных сетях: "КАМАЗ" лихо дрифтовал у речного порта. Водителя нашли. Им оказался 27-летний молодой человек, сообщили в МВД по РТ. Водитель пояснил, что дрифтовал в свободное от работы время.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ст. 12.15 ч. 1 КоАП РФ "Опасное вождение", ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" и ст. 12.20 КоАП РФ "Нарушение правил использования звуковых сигналов". Помимо того выяснилось, что в машине нет аптечки и брызговиков, неисправны внешние световые приборы, незаконно установлена лестница. Грузовик отправили на штрафную стоянку.