В Магнитогорске 70-летняя верующая провалилась под пол в церкви во время молитвы. Дело не в чудодейственных силах или мистических явлениях, просто пенсионерка не заметила, что пол был разобран после ремонта, сообщили в МЧС по региону.

Деревянный настил пола оставался частично разобран, и в темноте пенсионерка наступила в дыру и провалилась под пол между труб коммуникаций. Выбраться сама из-за испуга и возраста она не смогла, не помогли и другие прихожанки — у них не хватило сил вызволить пострадавшую с метровой глубины. Верующим пришлось вызвать спасателей. Они и достали пенсионерку, а потом передали ее сотрудникам скорой помощи.