Гордость Татарстана - фигуристка Камила Валиева - впервые в карьере одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Результат Камилы - 259,06 балла. Они позволил ей занять первое место в короткой и произвольной программе.

В произвольной фигуристка исполнила три четверных прыжка, но упала с тройного акселя. Впрочем, это досадное недоразумение не помешало ей стать лучше.

Следует отметить, что все три места чемпионата Европы-2022 - за россиянками. Второе место у Анны Щербаковой, третье взяла Александра Трусова.