Во время беспорядков В Казахстане были убиты 225 человек, в том числе и гражданка России

По последним данным, в Казахстане во время массовых беспорядков были убиты 225 человек, среди которых было 19 силовиков, сообщает генпрокуратура Казахстана.

Напомним, со 2 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позднее митинги переросли в погромы.

На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.

Стало известно, что среди убитых была гражданка России Марина Ким, мать троих детей. Трагедия произошла 6 января в казахстанском городе Тараз. В этом городе она работала и училась банковскому делу. Там же живет ее отец. По словам отца Марины, она возвращалась с работы и несла домой торт для детей. Она не дошла до дома, ее застрелили в упор.

"Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", — отметили дипломаты.

Расследование продолжается.