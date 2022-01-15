По данным Татарстанстата, с конца декабря прошлого года по 10 января 2022-го на 4,5% снизилась цена на алкогольную продукцию.

Зато цены на большинство других резко поднялись. Больше всего подорожали помидоры — на 12%. А цена остальных овощей выросла в среднем на 6,5%.

Говядина, баранина и свинина за две недели стали стоить на 1,1% больше, чем было.

Молочная и кисломолочная продукция за две недели прибавили в стоимости 1,2%. А маргарин и подсолнечное масло снизились в цене на 4,1%. Выросла цена на крупы и макаронные изделия, замороженную рыбу на 2,9%. Чай и сладкая продукция — 0,5%.

Кроме того, увеличилась стоимость сахара – 2,8%. Однако, стоимость соли и куриных яиц снизилась на 1,5% и 0,4% соответственно.