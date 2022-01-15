Стало известно, женщины какого знака Зодиака лучше всего подходят для семейной жизни. Известный астролог Павел Глоба заявил, что это - Козероги. Женщины, рожденные в период с 22 декабря по 20 января, считаются самыми лучшими женами, и это вполне обоснованно.

"Самый продуктивный знак — Козерог. Такая женщина за день переделает уйму дел. У нее всегда все отлично, а на лице улыбка»", — пишет Gorodche.

Глоба уточняет, что женщина-Козерог больше всего ценит любовь и преданность. Она готова всю себя отдать ради блага любимого человека.

Из таких женщин получаются прекрасные матери, они чутко чувствуют потребности своих детей и умеют ненавязчиво направлять их в нужном направлении.