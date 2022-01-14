Тело сторожа-вахтовика пролежало 10 дней на складе в Москве. Одинокий мужчина скончался в Новый год, но заметили это только после праздников, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

64-летний мужчина охранял склад одной из столичных оптовых компаний, остальные работники отправились отдыхать на новогодние каникулы.

Сообщается, что в столицу мужчина приехал работать вахтовым методом из Воркуты. На складе у сторожа была оборудованная комната для отдыха, там же он и ночевал.

Начальство охраннику не звонило, полагая, что раз он не звонит сам, то все в порядке. И только после праздников управляющий складом обнаружил тело охранника. Эксперты подтвердили, что смерть вахтовика наступила еще 31 декабря.

На телефон умершего на протяжении всех праздников не звонили, родные не обращались с заявлением о пропаже.