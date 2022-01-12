В Татарстане будет увеличен размер единовременной выплаты семьям при рождении ребенка. Ранее такая выплата предоставлялась социальной защитой, теперь за нее в ответе - ПФР.

Теперь размер выплаты установлен на уровне 18 886 рублей 32 копеек. Они будут выплачиваться неработающему родителю, опекуну ребенка, усыновителю или приемному родителю. Если рождаются двое и более детей, выплата положена на каждого из них.

При этом, на деньги граждане могут рассчитывать только при условии отсутствия работы у обоих родителей или лиц их заменяющих, также обратиться за пособием нужно не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Средства выделяются только по заявлению. Обратиться с ним можно в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства.