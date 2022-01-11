Пока Казань отмечала новогодние праздники, завершился снос еще одного здания бывшей фабрики "Спартак". Корпус переменной этажности (3-5 этажей) со стороны улицы Марселя Салимжанова стал грудой строительного мусора. Целым пока остается только 7-этажный производственный корпус со стороны улицы Хади Такташ, из него съехали все арендаторы, но о сносе его пока речи не идет, пишет "Бизнес Онлайн".

Фабрика была выставлена на торги после того, как курирующего ее Роберта Мусина после краха Татфондбанка отправили под суд (в прошлом году ему дали 12 лет колонии).

Торги в июле 2021 года выиграло контролируемое правительством Татарстана АО "Связьинвестнефтехим", заплатившее за помещения и землю 551 миллион рублей. По решению Рустама Минниханова, в помещениях бывшей фабрики будет создан IT-парк площадью 22 тыс. кв. метров. Первых резидентов планируют разместить уже в этом году.