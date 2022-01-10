Накануне вечером на улице Ново-Азинская в Казани иномарка "Пежо" вылетела с дороги и оказалась в автобусной остановке, после чего отлетела в металлический забор. На остановке никто не пострадал только потому, что там, учитывая позднее время (21:30), никого не было. Все случилось напротив дома № 12а по Ново-Азинской.
Предварительно установлено, что 38-летний водитель не выбрал безопасную скорость, разогнался и не справился с управлением.
По данным ГИБДД Казани, его с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее мы сообщали о смертельном ДТП - подростка сбили в день рождения его матери, а позднее стало известно еще об одном подростке, который попал в Татарстане под колеса авто.