Антитела после COVID-19 способны атаковать здоровые клетки

Антитела, возникающие у людей после перенесения болезни коронавирусной инфекции, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу пришла группа ученых из Института сердца в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Translational Medicine (JTM).

Исследователи изучили состояние 177 медицинских работников, которые переболели коронавирусом до появления вакцин. Полученные данные о них сравнили с имеющейся информацией до пандемии о 53 здоровых людях из контрольной группы.

Они установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел, у него наблюдается повышенный стойкий уровень антител, которые могут вызывать аутоиммунные заболевания. Они могут вызвать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

По словам медиков, инфекция SARS-CoV-2 даже при отсутствии тяжелого клинического заболевания может привести к широкому ответу аутоагрессивных антител, который демонстрирует характерные для пола, мужского или женского, модели распространенности и антигенной избирательности.