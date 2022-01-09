В Татарстане зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией

За сутки Татарстане зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19. Большая часть сосредоточена в Казани - 68 человек, в Зеленодольском районе - семь и шесть человек в Набережных Челнах.

Из общего числа случаев два – завозные, остальные контактные. На сегодня 37 человек госпитализированы, 63 получают амбулаторное лечение.

На 9 января в Татарстане зарегистрировано 43 тысячи 547 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 36 тысяч 817 человек, в том числе 28 – за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.