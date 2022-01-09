Возбуждено уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими в Татарстане

После крупной аварии в Альметьевском районе, в которой погибло четыре человека, возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких лиц.

Напомним, на трассе Казань - Оренбург в Альметьевском районе РТ в результате ДТП погибли жительницы посёлка Победа Бугульминского района 22-летняя девушка за рулем Kia, ее 16-летняя сестра. И девушка и молодой человек из Оренбургской области, находившееся в салоне этого же автомобиля.

Позже на 283 км этой же трассы в столкновении автомобиля ВАЗ-2113 и иномарки Mitsubishi Pajero скончались еще два человека.