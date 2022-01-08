В Татарстане работа ледовой переправы через Каму приостановлена из-за ЧП

В Татарстане работа ледовой переправы через Каму приостановлена в связи с провалом грузовика. Об этом сообщили в субботу в ГУ МЧС по республике.

Грузовик, который предположительно весил 35 тонн, выехал на полотно ледовой переправы через Каму в Татарстане и провалился в 50 метрах от берега.

"Работа ледовой переправы временно приостановлена. Причина происшествия - несанкционированный выезд на лед с превышением допустимой массы автотранспорта", - говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, ледовая переправа в Мамадышском районе по маршруту "село Соколка - село Новый Закамский" предназначена для проезда транспорта массой до 3,5 тонн, что в 10 раз меньше предположительной массы того грузовика, который проехал сегодня. Информация была передана в правоохранительные органы для принятия решения о мерах административного воздействия.

"На место выехала оперативная группа Мамадышского пожарно-спасательного гарнизона и инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - уточняется в сообщении.