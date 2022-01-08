Медики назвали продукт, снижающий риск развития онкозаболеваний

Британские медики из исследовательского фонда Cancer Research UK рассказали, какая пряность способствует снижению риска развития онкозаболеваний и помогает бороться с уже развившимся раком. Об этом сообщает газета Daily Express.

По мнению специалистов, куркума оказывает активное воздействие на имеющиеся злокачественные новообразования и предотвращает их рост благодаря высокой концентрации антиоксидантов, в частности куркумина.

В странах, традиционная кухня которых включает в себя куркуму, заболеваемость раком ниже. Также ученые провели опыт с добровольцами с аденоидной кистозной карциномой — относительно редкой формой рака, которая обычно развивается в слюнных железах или других областях головы и шеи. В дополнение к лечению им давали куркуму. Через два месяца у испытуемых состояние стабилизировалось, а через шесть месяцев масса опухоли значительно уменьшилась, а ее объема сократился на 80%.

Исследователи также подчеркнули, что высокая концентрация антиоксидантов в куркуме способствует снижению уровня холестерина у людей с сердечными заболеваниями и нивелированию рисков появления катаракты, глаукомы и дегенерации желтого пятна.