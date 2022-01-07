В Казахстане митингующие перешли от протестов и погромов к зверствам. Обнаружено обезглавленное тело молодого курсанта военного училища.

Заместитель руководителя администрации главы Казахстана Даурен Абаев подтвердил этот факт, сообщает Sputnik.

Всего погибли 18 сотрудников полиции, а днем ранее нашли третье по счету обезглавленное тело полицейского.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.