В Турции случилось происшествие, которое поразило весь мир: считавшийся мертвым младенец пришел в себя и расплакался по пути на кладбище, пишет Daily Mail.

Медики сообщили родителям о смерти мальчика, который родился недоношенным. Отец повез тело на кладбище, и по пути младенец расплакался, чем шокировал всю похоронную процессию.

Отец срочно отвез его обратно в больницу, где врачи снова взялись за спасение его жизни.

Мать младенца заявила, что с самого начала чувствовала неладное и подозревала, что медики ошибаются. Будет ли пара подавать в суд на клинику, пока не известно.