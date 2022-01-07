Названо число жертв беспорядков, которые начали в Казахстане 2 января. В МВД подсчитали предварительные последствия.

"За время беспорядков 26 вооруженных преступников были уничтожены в Казахстане, еще 18 ранены. Задержаны более 3 тыс. человек. Погибли 18 сотрудников силовых структур, ранены 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии", - сообщает казахстанский гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД.

Сегодня утром в отдельных районах еще продолжаются волнения, слышны перестрелки. Но уже начался процесс разбора баррикад.

В результате грабежей мародеров предприниматели Казахстана оценили ущерб в 92 млн. долларов.

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