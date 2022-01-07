Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных со светлым праздником - Рождеством Христовым. Его обращение публикует официальный портал мэрии.

"Этот светлый праздник является олицетворением самых искренних чувств, напоминая о любви к ближнему, веротерпимости и милосердии, побуждая к состраданию, взаимопониманию и чуткости по отношению друг к другу, наполняя сердца миром и добром. Истинные нравственные ценности лежат в основе многих вероисповеданий, передаются из поколения в поколение и служат основой для сплочения людей".

Метшин отметил, что сегодня в Казани рядом живут представители разных религий, и все они сообща трудятся над тем, чтобы город развивался.

"Пусть созидательная сила рождественских дней поможет нам и впредь жить в мире и согласии, плодотворно трудиться во имя общего блага. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и тепла домашнего очага!", - заявил мэр.