Не остались в стороне от ситуации в Казахстане и криминальные авторитеты. Один из них - Арман Джумагельдиев, известный как Арман Дикий - лично прилетел в Казахстан и обратился к протестующим с просьбой прекратить разбойничать и учинять погромы.

Авторитет призвал к мирным митингам: по его словам, во время беспорядков гибнут люди и орудуют мародеры, но казахские протестующие так и не сформулировали свои требования и претензии к властям.

Арман Дикий рассказал, что точно знает о провокаторах, которые в толпе подбивают остальных к беспорядкам, раздают алкоголь, наркотические вещества.

"Это разве митинги? Это хаос, анархия!" — воскликнул Дикий.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.