В центре Казани на Профсоюзной исчезли две декоративные лошади-качалки, которые установил реставратор Эдуард Колтун у "Хлебного базара" по случаю новогодних праздников. О дерзкой краже рассказывает "БИЗНЕС Online".

Лошадки пропали в ночь на 6 января.

"Мы старались, готовили серьезный концепт, долго подбирали цвета, изготавливали лошадок", — рассказал сам реставратор Колтун, который является владельцем памятника архитектуры XVIII века.

По его словам, новогодний декор комплекса вместе с лошадками обошелся в 1,5 млн рублей. Самая маленькая фигура весит приблизительно 30 килограммов и стоит 35 тыс. рублей, большая — 55 тыс. рублей.

Известно, что кража попала на видео, и арендаторы уже обратились с заявлением в полицию Казани.