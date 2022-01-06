В Мамадышском района Татарстана спасли троих замерзающих мужчин, автомобиль которых застрял в большом сугробе. Своими силами выбраться из снежного плена водитель и его пассажиры не смогли.

Все случилось недалеко от Катмыша на проселочной дороге. Бензин у пленников сугроба почти закончился, они начали замерзать.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они обогрели и напоили горячим чаем замерзающих. Автомобиль коллективными усилиями откопали и помогли достать из сугроба, а потом сопроводили до трассы М-7, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.