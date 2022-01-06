В Татарстане детская вакцина от коронавирусной инфекции появится после новогодних праздников, об этом сообщил главный эпидемиолог РТ Дмитрий Лопушов. По его словам, препарат должен был поступить в конце 2021 года, но пока в республику не привезли первой партии.

Заявка от Татарстана была направлена в нужные сроки и в правильном порядке, и причина, по которой возникла задержка партии вакцины для детей, пока неясна. Однако после праздников препарат для вакцинации подростков появится в республике, отметил Лопушов.

Напомним, препарат предназначен для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация будет добровольной, с согласия родителей.