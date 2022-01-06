Советский и российский астролог Тамара Глоба назвала несколько знаков, для которых начало года и январь в частности будут сложными, но потом все не только образуется, но и будет иметь фееричное продолжение.

Овен

В январе Овна захлестнет волна перемен. Не все будут позитивными, но в целом все закончится хорошо. Поначалу Овну может показаться, что он фактически не успевает приспособиться к быстро меняющимся обстоятельствам, но постепенно все получится, главное, дотерпеть до весны. Потом будет легче.

Рак

Раков с января ждет масса сложностей во всех сферах жизни. Могут произойти конфликты на работе и дома, обострятся отношения с друзьями и родными. Но этот период Тамара Глоба рекомендует использовать как стартовую площадку для глобальных позитивных изменений - если Рак переоценит систему ценностей и правильно расставит ориентиры, то будет невероятно счастлив, как и подобает победителю.

Дева

Девам в январе самое время начинать новые проекты. Никто не обещает, что старт будет легким и безоблачным, но оно того стоит, уверена Глоба. Если Дева хотела поменять работу или город, то самое время паковать вещички и отправляться исполнять желаемое. Пройдя трудности, Девы будут наслаждаться удивительными результатами уже к маю, до конца не веря в собственное грандиозное везение.

Весы

Весов с начала года одолеет апатия и усталость. Накопятся проблемы, нерешенные дела, завал будет подавлять. При поддержке со стороны близких Весы справятся с этим, говорит астролог. С апреля начнется светлая и яркая полоса, когда все трудности останутся позади.

Стрелец

Стрельцов в январе и феврале ожидают неудачи, которые станут следствием их повышенной доверчивости и наивности. Трудности будут, но они преодолимы, говорит Глоба. Позитивный настрой и оптимизм помогут представителям знака.