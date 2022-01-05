Сегодня не стало бывшего ректора Казанского государственного финансово-экономического института, бывшего государственного советника при Президенте Татарстана. Фильза Хамидуллин умер на 86-м году жизни, всего два дня назад отметив свой день рождения - 85 лет.

"БИЗНЕС Online" напоминает, что Хамидуллин родился 3 января 1936 года. Окончил КГФЭИ. Тут потом он остался преподавать, а с 1980 года по 1990 год был ректором вуза.

Фильзя Хамидуллин - доктор экономических наук, профессор, член Академии наук РТ, заслуженный экономистом РТ, советник президиума Академии наук РТ.

С 1990 по 1995 год занимал должность заместителя председателя Совета министров ТАССР, а также заместителя премьер-министра — председателя государственного комитета по экономике и прогнозированию Татарстана. В 1995 году назначен государственным советником при президенте Республики Татарстан по социально-экономическим вопросам.

В 2003–2005 годах представлял интересы Татарстана в Совете Федерации.

С 2006 года являлся членом Общественной палаты РТ.