На почту консульства Казахстана в Казани пришло сообщение о заложенной бомбе, сообщает Mash Iptash.

На Карла Маркса,8, где расположено консульство, стянуты экстренные службы - на месте работают Росгвардия, полицейские и кинологи с собаками, сотрудники ГИБДД.

Со 2 января в Казахстане не утихают волнения и протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Митинги переросли в столкновения с военными, полицией и даже с бригадами скорой помощи. Силовики применяют светошумовые гранаты. Задержаны уже более 200 человек, задержания продолжаются. Правительство заявило об уходе в отставку.