В Казани сотрудники Росгвардии пришли на помощь женщине, которая сломала ногу на улице Баумана.

Эмиль Давлетов, Ильнур Камалетдинов и Ринат Болатаев патрулировали улицу, когда на их глазах женщина поскользнулась и упала.

Сотрудники Росгвардии помогли ей подняться, но женщина пожаловалась на сильную боль в ноге, которая не давала ей идти дальше самостоятельно. Патрульные доставили пострадавшую в тепло, в ближайший магазин, а сами вызвали медиков.

Медики подтвердили, что у женщины сломана нога. Пострадавшую забрали в больницу для оказания помощи. Врачи похвалили патрульных, отметив, что те своевременно пришли на помощь и сделали все правильно.