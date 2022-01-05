По данным Следкома Татарстана, задержан подозреваемый в убийстве женщины, которую 4 января доставили в больницу с ножом в груди. Все случилось в Набережных Челнах в доме на улице Нариманова. Именно отсюда 52-летнюю женщину привезли с ножом в груди в больницу, где она через несколько часов умерла.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в смертельном ранении женщины задержан мужчина - ее сосед.

Как установили следователи, 31-летний сосед с супругой пожаловали в гости к потерпевшей. В ходе застолья начался конфликт, соседи припомнили друг другу старые обиды. Мужчина вышел, выключил свет через электрощит на лестничной площадке, начал стучать в дверь, а когда соседка открыла, ворвался к ней и нанес удар ножом в грудь, пытался бросить в одного из гостей табуретом, но был остановлен присутствовавшими, после чего ушел.