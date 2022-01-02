Татаро-башкирское эстрадное достояние - Элвин Грей - показал, как он отмечал новый год за пределами России. Радик Юльякшин перебрался в Таиланд, где собирается пожить некоторое время, пока работает над новым альбомом.

Исполнитель и его супруга Инзиля в течение всего новогоднего вечера публиковали видео, где на зеленых газонах расположились большие столы, установлена сцена, на которой выступают артисты, а неподалеку разместили столы с различными десертами. Особенно поразил поклонников шоколадный фонтан. Совсем не скромный и не бюджетный.