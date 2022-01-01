Ученые в США провели исследование и выявили группу крови, носители которой обладают таким крепким иммунитетом, что им можно не бояться большинства бактерий и вирусов, которые представляют опасность для остальных.

У этих счастливчиков повышена способность у продуцированию белков-интерферонов, что и защищает их от заражения. Результаты исследования показали, что самыми защищенными от вирусов и бактерий являются обладатели четвертой группы крови.

Следом идут обладатели третьей и первой. А вот у носителей второй группы крови наблюдается пониженная способность выработки интерферона.