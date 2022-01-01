По данным Росстата, в Татарстане занижают число умерших от коронавируса. Причем, сразу в 7,4 раза, и по данному показателю республика занимает четвертое место в ПФО.

Согласно данным Росстата, в ноябре в Татарстане от коронавируса умели 1870 человек. У 308 человек болезнь была идентифицирована, но в остальных случаях ее не идентифицировали.

Если сравнить полученную от республиканского оперштаба информацию, где указано 267 смертей за ноябрь, то видно, что данные занижены в 7,4 раза, приходит к выводу KazanFirst.