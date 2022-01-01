Прокуроры в Кукморском районе Татарстана утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, главным фигурантом которого стал ранее судимый 21-летний молодой человек. Его обвинили в краже.

По версии следствия, обвиняемый в связи с тяжелым материальным положением, находясь у магазина "Магнит", расположенного в городе Кукмор, похитил металлический мусорный контейнер, погрузил его в автомашину, а потом сдал в пункт металлолома за 1140 рублей. Деньги потратил на собственные нужды.

Свою вину он признал. Ранее судим за совершение аналогичных преступлений.

Уголовное дело направлено мировой суд для рассмотрения по существу.