Дело педофила, по чьей вине насмерть замерз пятилетний ребенок, передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве пятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 1 марта 38-летний мужчина пришёл к своей сожительнице и воспользовавшись моментом, пока женщина спала, под наркотиками совершил действия сексуального характера в отношении ее пятилетнего сына. Чуть позже обвиняемый выпроводил ребенка из квартиры на улицу без одежды и обуви. Тело мальчика нашли в 5 утра возле магазина. Его смерть наступила в результате переохлаждения.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.