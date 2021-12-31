Жительница Альметьевска Светлана Ахтарова выиграла миллион рублей в новогодней акции от "Пятерочки". Об этом сообщает пресс-служба торговой сети.

По словам женщины, сначала решила проверить результаты на сайте проекта. Но увидев выигрыш, не поверила.

«Ввела последние четыре цифры телефона и карты. Потом на экране появилось, что я выиграла 1 млн рублей. Не поверила. Честно. Думала в начале, что ошибка. Подумала, что тысяч рублей, потом 100 тысяч рублей, но потом увидела, что там шесть нулей! И после того, как со мною связались сотрудники акции, пришло понимание того, что чудеса на свете бывают. И это круто!», – признается Светлана Ахтарова.

Как сообщается, выигранные деньги женщинам планирует потратить на улучшение своего здоровье и образование дочери, так как в скором времени ей предстоит поступление в университет.