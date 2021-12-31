В комитете Госдумы по охране здоровья предупредили о риске развития рака у переболевших COVID-19

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина в беседе с URA.RU заявила о риске развития онкологических заболеваний у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как рассказала доктор, у людей, перенесших ковид, может развиться онкология в лёгких и желудочно-кишечном тракте. В связи с этим необходимо вести тщательное медицинское отслеживание соответствующих органов у тех, кто болел.

«Есть уже определённые наработки, что у людей, перенёсших COVID-19 с поражением лёгочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией лёгочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — сказала Соломатина.

Она отметила, что эти воспаления могут как раз стать начальным этапом для развития рака.