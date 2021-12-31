В Татарстане пока не выявлены случаи заражения штаммом «Омикрон»

На сегодня в Татарстане пока не выявлены случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом в ходе пресс-конференции заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Она рассказала, что новый штамм не исключает новой волны распространения ковида в Татарстане. Поэтому система здравоохранения республики уже начала готовиться к возможному всплеску COVID-19 в 2022 году.

«Все запасаются лекарственными средствами. Медицинский персонал частично распущен в отпуск перед очередным потенциальным всплеском заболеваемости и загрузке наших коек. Учитывая, что год для системы здравоохранения был исключительно тяжёлый мы даём время сотрудникам отдохнуть», — подчеркнул замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

Минздрав рассчитывает, что протекание болезни, возбудителем которой будет Омикрон, будет менее агрессивным, чем при дельта штамме.