Жительница Татарстана выиграла один миллион рублей от торговой сети «Пятерочка»

Победительницей новогодней акции от сети "Пятерочка" и Coca-cola стала жительница города Альметьевск Светлана Ахтарова. Она стала обладательнице одного миллиона рублей.

Как сообщает ИА «Татар-информ», женщина в приложении увидела уведомление и решила нажать на кнопку «Участвовать». Проверив выигрыш на сайте, она узнала, что стала победительницей.

«Я подумала, что не может такого быть, мне стало смешно. Спустя время я решила снова проверить — и опять миллион! Позвонила на горячую линию, и мне подтвердили, что я действительно выиграла, но я все равно сомневалась. И только когда мне пришло подтверждение с официальной почты торговой сети, я начала верить, что это правда», поделилась Светлана.

Женщина отметила, что часть выигранных средств потратит на свое здоровье. А также отложит деньги на образование дочери, которой сейчас 16 лет.

Вторым обладателем миллиона рублей стал житель Ижевска.