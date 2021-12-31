В доме на улице Вахитова в Казани неизвестным веществом отравились женщины и девочки

В Казани с отравлением неопознанным веществом в больницу госпитализировано четверо человек, об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по РТ.

Вчера, 30 декабря, скорая привезла пострадавших в лечебное учреждение. Старший врач станции медицинской помощи Казани рассказал о выявлении признаков отравления у четверых человек, в том числе двоих детей. Они были госпитализированы из дома, находящегося по улице Мулланура Вахитова.

В городскую клиническую больницу №7 с отравлением средней степени тяжести госпитализирована 69-летняя женщина. Ее 44-летняя дочь и две внучки – 12-ти и 8-ми лет находятся в Детской республиканской клинической больнице. У всех троих выявили отравление легкой степени.

В настоящее время выясняется, чем именно отравились взрослые и дети. На месте проводят проверку сотрудники газовых служб.