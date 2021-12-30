В Набережных Челнах водитель иномарки переехал 53-летнего мужчину, который лежал на дороге. От травм, полученных в ДТП, пешеход умер в машине скорой помощи, несмотря на попытки медиков спасти ему жизнь.
Что касается водителя, то он с места происшествия скрылся, сообщает ГТРК "Татарстан".
Ранее мы сообщали, что в Казани водитель сбил ребенка, переходившего дорогу. А Следком завершил расследование уголовного дела в отношении военного-контрактника, который в Татарстане превысил скорость и убил свою пассажирку.