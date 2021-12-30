В Набережных Челнах водитель иномарки переехал 53-летнего мужчину, который лежал на дороге. От травм, полученных в ДТП, пешеход умер в машине скорой помощи, несмотря на попытки медиков спасти ему жизнь.

Что касается водителя, то он с места происшествия скрылся, сообщает ГТРК "Татарстан".