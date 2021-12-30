Названа группа крови, обладатели которой чаще всего страдают алкоголизмом

Ученые из США решили выяснить, обладатели какой группы крови наиболее склонны к алкоголизму. Они провели исследования среди американцев и японцев с этим недугом.

В результате эксперты выяснили, что взаимосвязь между группой крови и злоупотреблением спиртных напитков все же есть. Большинство алкоголиков оказалось среди людей, у которых вторая группа крови.

Исследователи допустили, что причина зависимости кроется в влиянии особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови. Из-за недостатка сахара организм на подсознательном уровне пытается его компенсировать, что подталкивает человека тянуться к бутылке со спиртным.

Еще одним фактором, провоцирующим алкоголизм, может быть постоянное чувство стресса.

А вот самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению алкоголя оказались обладатели I группы крови, сообщили IZ.RU.