В Набережных Челнах суд вынес приговор жителю Заинска, который совершил чудовищное преступление, будучи в гостях в автограде. Мужчина приехал погостить к коллеге, проживавшему в 56-м комплексе.

Встретили гостя накрытым столом. Во время застолья между мужчинами возникли разногласия. Гость схватил нож и нанес им множество ударов хозяину. От ран челнинец скончался на месте.

После чего гость изнасиловал жену погибшего и совершил развратные действия в отношении из шестилетней дочки.

Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.